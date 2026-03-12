Folle inseguimento da Lurate Caccivio a Monza | 40 km di fuga tra A9 e tangenziali contromano in rotonda e colpisce due pattuglie

Nella tarda mattinata del 9 marzo, a Lurate Caccivio, un uomo ha dato inizio a un inseguimento sfrenato di circa 40 chilometri tra l’autostrada A9 e le tangenziali di Monza. Durante la fuga, ha percorso contromano alcune rotatorie e ha colpito due pattuglie delle forze dell’ordine prima di essere arrestato. La corsa si è conclusa nel capoluogo brianzolo.

Non si fermano all'alt dei carabinieri e scatta una fuga di 40 chilometri tra A9 e tangenziali: inseguimento fino a Monza con contromano in rotonda Quaranta chilometri di fuga tra autostrada e tangenziali prima dello stop finale a Monza. È iniziato tutto nella tarda mattinata del 9 marzo a Lurate Caccivio. Erano circa le 11.15 quando una pattuglia dei carabinieri della stazione locale, impegnata in un normale servizio di controllo del territorio, ha notato una Toyota Yaris già segnalata nei giorni precedenti perché associata ad alcuni furti. I militari hanno intimato l'alt per un controllo, ma l'auto con tre uomini a bordo ha accelerato improvvisamente facendo inversione e dando il via alla fuga.