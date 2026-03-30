Sabato a pranzo, un giovane di 18 anni ha tentato di scappare dal ristorante giapponese Koi in piazza Ghiberti per evitare di pagare un conto di meno di 20 euro. Per sfuggire al pagamento, ha deciso di buttarsi dal terrazzo del locale, mettendo a rischio la propria incolumità. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Tentare di scappare senza pagare un conto di meno di 20 euro e ritrovarsi a rischiare la vita. È quanto accaduto sabato all’ora di pranzo al ristorante giapponese Koi, in piazza Ghiberti, dove un 18enne italiano ha provato a dileguarsi con una mossa tanto improvvisata quanto pericolosa. Il giovane, insieme a due amiche, aveva appena finito di mangiare sushi quando, con la scusa di uscire a fumare una sigaretta, ha raggiunto la terrazza del locale. Da lì ha tentato la fuga scavalcando un muretto particolarmente alto, puntando al tetto di un deposito vicino. L’atterraggio però è stato disastroso: la copertura ha ceduto sotto il suo peso e il ragazzo è precipitato per diversi metri, riportando – secondo quanto ricostruito – la frattura di una gamba. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fuga da film per 20 euro. Giù dal terrazzo del locale per non pagare il conto

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