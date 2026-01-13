Se ne è andata via dall’hotel senza pagare il conto da 518 euro | arrestata a Maiorca l’ex fidanzata del principe Harry Catherine Ommanney

Catherine Ommanney, ex fidanzata del principe Harry, è stata arrestata a Maiorca per aver lasciato un hotel senza saldare un conto di circa 518 euro. La vicenda si è verificata nell’isola spagnola, dove la donna avrebbe abbandonato la struttura senza effettuare il pagamento. Ommanney, nota al pubblico britannico per la partecipazione a programmi televisivi e reality, è ora al centro di questa controversia legale.

