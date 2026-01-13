Se ne è andata via dall’hotel senza pagare il conto da 518 euro | arrestata a Maiorca l’ex fidanzata del principe Harry Catherine Ommanney
Catherine Ommanney, ex fidanzata del principe Harry, è stata arrestata a Maiorca per aver lasciato un hotel senza saldare un conto di circa 518 euro. La vicenda si è verificata nell’isola spagnola, dove la donna avrebbe abbandonato la struttura senza effettuare il pagamento. Ommanney, nota al pubblico britannico per la partecipazione a programmi televisivi e reality, è ora al centro di questa controversia legale.
Ha lasciato l’albergo andandosene via senza pagare il conto. La vicenda che coinvolge Catherine Ommanney, ex fidanzata del principe Harry nota nel Regno Unito per la partecipazione a reality e programmi televisivi, si è consumata a Maiorca, dove la donna è accusata di aver lasciato un hotel senza pagare circa 450 sterline, pari a 518 euro. Secondo quanto riportato dai tabloid britannici e confermato da fonti di polizia a The Mirror, Ommanney, 53 anni, è stata arrestata l’11 gennaio dopo la segnalazione del direttore di un albergo a tre stelle, il Playas del Rey, nella località maiorchina di Santa Ponsa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Arrestata Catherine Ommanney, ex fidanzata del principe Harry
