frutti di mare senza etichetta sequestro nel casertano

La Guardia Costiera di Castel Volturno ha svolto controlli nel settore della vendita di frutti di mare e prodotti ittici nel Casertano, riscontrando irregolarità legate alla mancanza di etichette sui prodotti. Durante le ispezioni, sono stati sequestrati numerosi esemplari privi delle informazioni obbligatorie. Le operazioni hanno coinvolto diversi punti vendita della zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Guardia Costiera di Castel Volturno ha effettuato controlli nel settore della vendita di frutti di mare e prodotti ittici, scoprendo gravi irregolarità. In particolare i militari hanno controllato diverse pescherie, accettando la presenza di prodotti privi di etichettatura e immersi in acqua in condizioni non conformi alle normative sanitarie. Nel corso dell’operazione sono stati quindi sequestrati circa 11 chilogrammi di frutti di mare e prodotti ittici di varie specie, privi di qualsiasi indicazione obbligatoria. Nel corso di un altro intervento, il personale della Guardia Costiera ha inoltre proceduto al sequestro di attrezzi non consentiti rinvenuti in stato di abbandono; il sequestro è stato già convalidato dalla procura della Repubblica che ha autorizzato la distruzione del materiale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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