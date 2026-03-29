Epatite A nel Lazio | 120 casi e frutti di mare contaminati

Nel Lazio, nei primi mesi del 2026, si sono registrati 120 casi di epatite A, con un aumento speciale tra metà febbraio e inizio marzo. Durante questo periodo, sono stati trovati frutti di mare contaminati che potrebbero essere collegati ai casi. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e stanno conducendo indagini per identificare le cause e limitare la diffusione.

Il Lazio registra 120 casi di epatite A nei primi mesi del 2026, con un picco concentrato tra la metà di febbraio e l’inizio di marzo. L’origine del focolaio viene collegata al consumo di frutti di mare contaminati provenienti dalla Campania, merce ritirata il 20 febbraio scorso. A Roma si contano circa 50 infezioni, mentre la provincia di Latina ha segnalato 24 casi con 6 ricoveri registrati dall’ASL pontina. La maggior parte dei pazienti è già guarita e i ricoverati sono stati dimessi, ma le indagini della Procura di Napoli e dei NAS continuano per ricostruire la filiera alimentare responsabile dell’episodio. L’impatto territoriale e la mappa delle infezioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Epatite A nel Lazio: 120 casi e frutti di mare contaminati Articoli correlati Epatite A nel Lazio, ipotesi frutti di mare contaminati: vaccini nelle zone a rischioClaudio Maria Mastroianni, direttore Uoc Malattie Infettive Aou Policlinico Umberto I spiega qual è la situazione a Roma e nel Lazio dopo il focolaio... Aumento dei casi di epatite A in Campania: nel mirino i frutti di marePiù casi di virus HAV a Napoli e nel resto della Campania, al via il monitoraggio straordinario della Regione Campania sui prodotti alimentari. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Epatite A nel Lazio 120 casi e frutti... Temi più discussi: Epatite A, dal focolaio di Latina all’allerta nel Lazio; Epatite A, aumento casi in Campania e Lazio: indagano Procura e Nas; Allarme Epatite A nel Lazio: oltre 120 casi collegati alle cozze contaminate; Epatite A, 50 casi a Roma nel 2026: i sintomi anche dopo 7 settimane. Allarme epatite A nel Lazio, Latina tra le aree più colpite: contagi e ricoveriIncremento dei casi di epatite A tra Campania e Lazio, con particolare attenzione a Latina: attivate misure di prevenzione, controlli rafforzati sulla filiera alimentare e raccomandazioni alla cittadi ... notizie.it Epatite A nel Lazio, allarme contenuto ma resta alta l’attenzione: cosa succede dopo le cozze contaminateEpatite A nel Lazio, casi sotto controllo ma attenzione alta dopo il focolaio legato ai frutti di mare: sintomi, rischi reali e misure di prevenzione ... ilquotidianodellazio.it Epatite A nei Campi Flegrei, il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni chiede un tavolo urgente in Prefettura. Preoccupazione per le restrizioni su frutti di mare e per l’impatto su pesca e ristorazione. “Salute prioritaria, ma le imprese non saranno lasciate sole”, assic - facebook.com facebook La filiera della cozza tarantina è sicura e sotto controllo, nessuna correlazione con i focolai di epatite segnalati altrove x.com