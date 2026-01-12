Caos alla stazione Termini pendolari ciociari a piedi | cancellati dei treni sulla Fl6 Roma - Cassino

Lunedì 12 gennaio 2026, la stazione Termini ha registrato disagi significativi, con alcuni treni sulla linea Fl6 Roma-Cassino cancellati e pendolari ciociari costretti a mettersi a piedi. In particolare, sono stati soppressi il treno delle 19:14 diretto a Frosinone e altri collegamenti, causando disagi nel traffico di rientro verso il sud della provincia Ciociaria. La situazione ha creato notevoli difficoltà per i viaggiatori coinvolti.

È una serata da incubo quella di lunedì 12 gennaio 2026 per i pendolari diretti a Frosinone e nel sud della provincia Ciociaria con il blocco temporaneo dei collegamenti vitali per il rientro a casa: sono stati ufficialmente cancellati il treno delle 19:14 specifico per Frosinone e il convoglio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

