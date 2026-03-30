Frosinone domenica ecologica | 16 multe elevate durante il blocco del traffico

Domenica pomerigiana a Frosinone è entrata in vigore la limitazione del traffico per la giornata ecologica. Durante le tre ore di blocco, dalle 15 alle 18, la polizia locale ha svolto controlli per verificare il rispetto delle restrizioni. In totale sono state elevate 16 multe a veicoli che sono stati trovati in violazione delle disposizioni.

Durante la fascia pomeridiana dalle 15 alle 18, la polizia locale ha effettuato 27 controlli, elevando 16 verbali per il mancato rispetto dello stop alle auto Durante l'ultima domenica ecologica a Frosinone, limitata alla fascia pomeridiana dalle 15 alle 18, la polizia locale ha effettuato controlli sul rispetto dello stop al traffico, coordinati dal comandante Dino Padovani. In totale sono state eseguite 27 verifiche, che hanno portato all’emissione di 16 verbali per chi non ha rispettato le limitazioni. Al mattino, comunque, la città ha registrato movimento grazie al “Bellator ferocium duathlon”, che ha comportato la chiusura di diverse strade, pur senza rientrare nelle misure ambientali. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Frosinone, domenica ecologica: 16 multe elevate durante il blocco del traffico Articoli correlati Roma, domenica ecologica: il 18 gennaio blocco del traffico, orari e infoLa Giunta capitolina ha approvato la memoria che definisce il calendario delle cinque “domeniche ecologiche” previste per la stagione invernale... Domenica ecologica a Roma: torna il blocco del traffico nella Fascia VerdeDomenica 29 marzo 2026 torna a Roma la domenica ecologica, con il consueto blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all’interno della... Una selezione di notizie su Frosinone domenica ecologica 16 multe... Temi più discussi: Frosinone – Domenica ecologica ‘pomeridiana’: in difetto un automobilista su due; Frosinone, Antonio Fiori Crediamo al salto in A, sosteneteci; Semenzaio di San Sisto aperto per l'ultima domenica ecologica; Carburanti a Frosinone, il sindaco Mastrangeli scrive al Prefetto: Il taglio delle accise ignorato in città. Frosinone, domenica ecologica il 29 marzo: stop alle auto private in centro dalle 15 alle 18Frosinone, domenica ecologica il 29 marzo dalle 15 alle 18: stop ai veicoli privati in centro, deroghe, parcheggi utili e area interessata. ilquotidianodellazio.it Incredibile a Frosinone, all’ultima domenica ecologica multate 60 auto su 156 controllateNumeri da record (negativo) per la quarta e ultima domenica ecologica della stagione 2024/2025 a Frosinone. Su 156 automobili controllate, ben 60, quasi la metà, sono risultate non in regola con ... fanpage.it FROSINONE, IL SOGNO PASSA DAL BENITO STIRPE... Il Frosinone apre una settimana che può indirizzare in modo deciso il finale di stagione. Martedì 31 marzo sono attesi i primi rientri dei nazionali, seguiti dagli altri tra l’1 e il 2 aprile. Intanto, alla Città - facebook.com facebook #Algeria, esordio con gol per #Ghedjemis, la stella del #Frosinone x.com