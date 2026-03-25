Domenica ecologica a Roma | torna il blocco del traffico nella Fascia Verde

Domenica 29 marzo 2026, a Roma si svolge nuovamente la giornata dedicata alla domenica ecologica, con il blocco della circolazione dei veicoli più inquinanti nella ZTL “Fascia Verde”. La misura riguarda i mezzi che circolano all’interno di questa area e viene adottata regolarmente in occasione di questa iniziativa. La circolazione dei veicoli più inquinanti sarà sospesa per tutta la giornata.

Domenica 29 marzo 2026 torna a Roma la domenica ecologica, con il consueto blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all’interno della ZTL “Fascia Verde”. La misura rientra nel calendario definito dalla Giunta capitolina per la stagione invernale 2025-2026. Stop alle auto: orari e area interessata. Durante la giornata sarà in vigore il divieto totale di circolazione per i veicoli dotati di motore endotermico all’interno della ZTL Fascia Verde nelle seguenti fasce orarie: 7.30 – 12.30. 16.30 – 20.30. Il blocco fa parte delle cinque “domeniche ecologiche” previste per l’inverno 2025-2026 e promosse dall’ Assessorato all’Ambiente e al Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, con l’obiettivo di ridurre temporaneamente il traffico e sensibilizzare i cittadini sui temi della sostenibilità ambientale e della qualità dell’aria. 🔗 Leggi su Funweek.it

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