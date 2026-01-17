Roma domenica ecologica | il 18 gennaio blocco del traffico orari e info

Il 18 gennaio a Roma si svolge la domenica ecologica, con il blocco del traffico previsto per questa giornata. La Giunta capitolina ha approvato il calendario delle cinque domeniche ecologiche della stagione invernale 2025-2026, con l’obiettivo di ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell’aria in città. Di seguito, tutte le informazioni sugli orari e le modalità di intervento.

La Giunta capitolina ha approvato la memoria che definisce il calendario delle cinque "domeniche ecologiche" previste per la stagione invernale 2025-2026. In queste giornate sarà in vigore il divieto totale di circolazione per i veicoli dotati di motore endotermico all'interno della ZTL "Fascia Verde", nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30. Dopo quella del 7 dicembre, le prossime date individuate sono: 18 gennaio 2026. 22 febbraio 2026. 29 marzo 2026. L'iniziativa, promossa dall' Assessorato all'Ambiente e al Ciclo dei rifiuti, punta a sensibilizzare i cittadini sui temi della sostenibilità e della riduzione dell'inquinamento atmosferico.

