Frosinone bimbo di 4 anni trovato a vagare per strada da solo | Sto andando a fare la spesa

Un bambino di quattro anni è stato trovato da solo mentre camminava per strada a Ferentino. Secondo quanto riferito, il piccolo ha dichiarato di voler andare a fare la spesa al supermercato. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno preso in custodia il bambino e avviato le procedure necessarie per accertamenti. Nessun altro dettaglio sulla vicenda è stato comunicato finora.

Voleva andare a fare la spesa al supermercato un bambino di 4 anni trovato a vagare da solo per strada a Ferentino. I genitori lo avevano affidato a un loro amico. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Sassuolo, bimbo di due anni vaga in strada da solo: trovato dai vigiliA Sassuolo (Modena), un bambino di due anni è stato trovato dalla polizia locale, su segnalazione di passanti, mentre vagava solo in un tratto dove... Bimbo di 2 anni trovato da solo in strada a Sassuolo, la madre lo cercava disperatamente: “Vitale rete di vicinato”La scena a lieto fine con l’abbraccio tra madre e figlio grazie soprattutto alle segnalazioni puntuali delle reti di vicinato dei residenti che si... Una raccolta di contenuti su Frosinone bimbo di 4 anni trovato a... Temi più discussi: Bimbo di 4 anni da solo in strada: viene salvato da un passante. Voleva andare a fare la spesa; Weekend a Frosinone e Provincia, cosa fare sabato 28 e domenica 29 marzo; Bimba di 4 anni rimandata a casa con il paracetamolo muore la mattina dopo: indagato lo specializzando; Frosinone: a scuola con la Polizia di Stato. Bimbo di 4 anni da solo in strada: viene salvato da un passante. Voleva andare a fare la spesaFROSINONE - Da solo in strada a soli 4 anni, ma la sua presenza è stata subito notata da un passante che lo ha messo in salvo. È successo ieri mattina a Ferentino, dove si ... ilmessaggero.it Bimbo autistico deriso dalle maestre in una scuola di Frosinone: rinviate a giudizio in treScattata la denuncia sono state 8 le persone indagate: per tre maestre è arrivato il rinvio a giudizio: dovranno rispondere di maltrattamenti e atti persecutori ... fanpage.it Bimbo di 4 anni da solo in strada: viene salvato da un passante. Voleva andare a fare la spesa (fuori Frosinone) - facebook.com facebook Salvataggio a lieto fine a Villa Santa Lucia, in provincia di Frosinone: un cane rimasto bloccato in un cunicolo di scolo è stato recuperato dai Vigili del Fuoco dopo 8 ore di lavoro. L'intervento, condotto con l'ausilio di due unità esperte USAR (Urban Search and x.com