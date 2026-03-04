Sassuolo bimbo di due anni vaga in strada da solo | trovato dai vigili

Un bambino di due anni è stato trovato solo in strada a Sassuolo dai vigili urbani. Due passanti avevano segnalato la presenza del bambino in un tratto molto trafficato. Gli agenti sono intervenuti e hanno messo in sicurezza il piccolo, che era rimasto senza accompagnatore. Sul posto sono arrivati anche i servizi sociali per occuparsi della situazione.

A Sassuolo (Modena), un bambino di due anni è stato trovato dalla polizia locale, su segnalazione di passanti, mentre vagava solo in un tratto dove passano diverse macchine. Gli agenti dopo pochi minuti hanno individuato l'abitazione del piccolo e lo hanno riconsegnato alla madre., Il piccolo vagava completamente solo e senza direzione precisa tra via Gorrieri e via Ancora, un tratto di strada molto trafficato e quindi particolarmente rischioso per un bimbo di quell'età. Ad allertare una pattuglia della Polizia Locale sono stati due passanti che si sono accorti del minore che camminava in strada. Gli agenti sono arrivati in pochissimo tempo: dopo aver messo al sicuro il piccolo e averlo rassicurato con dolcezza, hanno avviato subito le verifiche necessarie per risalire all'identità della sua famiglia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

