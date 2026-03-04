Bimbo di 2 anni trovato da solo in strada a Sassuolo la madre lo cercava disperatamente | Vitale rete di vicinato

Un bambino di due anni è stato trovato da solo in strada a Sassuolo mentre la madre lo cercava con insistenza. Le segnalazioni tempestive delle reti di vicinato hanno permesso di rintracciare il piccolo e di mettere in sicurezza la situazione. La polizia locale è intervenuta sul posto, facilitando il riavvicinamento tra madre e figlio e prevenendo eventuali rischi.