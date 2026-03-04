Bimbo di 2 anni trovato da solo in strada a Sassuolo la madre lo cercava disperatamente | Vitale rete di vicinato
Un bambino di due anni è stato trovato da solo in strada a Sassuolo mentre la madre lo cercava con insistenza. Le segnalazioni tempestive delle reti di vicinato hanno permesso di rintracciare il piccolo e di mettere in sicurezza la situazione. La polizia locale è intervenuta sul posto, facilitando il riavvicinamento tra madre e figlio e prevenendo eventuali rischi.
La scena a lieto fine con l’abbraccio tra madre e figlio grazie soprattutto alle segnalazioni puntuali delle reti di vicinato dei residenti che si sono rivolti alla polizia locale e hanno evitato una possibile tragedia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

