Frontale tra auto e camion | feriti una mamma e i suoi bimbi

Una mamma e i suoi bambini sono rimasti feriti in un incidente frontale tra auto e camion avvenuto questa sera. La collisione si è verificata lungo una strada trafficata, quando il veicolo della famiglia ha attraversato improvvisamente la corsia opposta. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze, che hanno soccorso i feriti e trasportati in ospedale. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dello scontro. Le sirene hanno rotto il silenzio serale, mentre i lampeggianti blu si riflettevano sulle auto coinvolte e sul manto stradale.

Sul posto anche l'elisoccorso che ha trasferito la donna all'ospedale di Bergamo. I suoi figlioletti di 4 e 5 anni sono stati portati al Civile Le sirene squarciano il silenzio della sera, i lampeggianti blu si riflettono sull’asfalto e sulle lamiere accartocciate. Per lunghi, interminabili minuti, sulla Provinciale 11 si è temuto il peggio. L’incidente è avvenuto venerdì 13 febbraio, verso le 18.30, a Verolavecchia, all'altezza dell’incrocio tra la Sp 11 e ia Caduti della Loggia. Una Volkswagen Golf si è scontrata frontalmente con un camion. A bordo della macchina una donna di 33 anni e i suoi due figli piccoli: una bimba di 4 anni e un maschietto di 5.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Questa sera a Traversetolo, lungo le curve del Masdone, due auto si sono scontrate frontalmente.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Nel frontale tra auto e furgone due feriti gravi; San Polo di Piave, scontro frontale tra auto e camion: donna muore sul colpo; Incidente alle porte di Milano, schianto frontale tra un'auto e uno scooter: gravissimo un 20enne; Frontale tra tir e auto sulla Sp 412 a Landriano, muore una donna di 58 anni.

Incidente mortale, scontro tra auto e camion finisce in tragedia: chi è la vittimaTragico scontro tra Fiat Punto e camion a San Polo di Piave: comunità sotto choc per l'incidente mortale sulla SP34. notizie.it

Incidente frontale tra camion e auto: morta una donna di 77 anniSAN POLO DI PIAVE (TREVISO) - Incidente mortale nel tardo pomeriggio di venerdì 13 febbraio a San Polo dove si sono scontrati frontalmente un camion e un'automobile. Una donna di ... ilgazzettino.it

SAN POLO DI PIAVE (TV). FRONTALE TRA AUTO E CAMION, UNA DONNA MORTA SUL COLPO L’incidente mortale alle 17.00 di oggi in via Ormelle a San Polo di Piave (Tv). I mezzi coinvolti sono una Fiat Punto condotta da una donna ed un camion che pr facebook

Frontale tra auto e camion lungo la Paullese, almeno un ferito grave x.com