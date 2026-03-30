A Messina sono stati sequestrati oltre 810 mila euro a due persone e a una cooperativa nell'ambito di un'indagine su frodi legate ai bonus edilizi. Tra gli indagati, uno percepiva anche il Reddito di Cittadinanza. Le autorità hanno sequestrato denaro e beni riconducibili a presunte frodi, che coinvolgono il settore edilizio e il sistema di protezione sociale.

Eseguito un sequestro preventivo di oltre 810 mila euro a Messina, nell’ambito di un’indagine sulla illecita percezione di bonus edilizi ed eco bonus. Il provvedimento, eseguito il 27 marzo, è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica, e riguarda accuse di indebita percezione di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio. Le indagini e la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Messina e condotta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, con il supporto della Compagnia di Milazzo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Frode sui bonus edilizi a Messina, sequestrati 810 mila euro: uno degli indagati percepiva anche il Rdc

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