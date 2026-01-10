Scuole dei borghi | 1,3 milioni di euro per la riqualificazione delle aree esterne

Sono stati destinati oltre 1,3 milioni di euro di fondi Fesr per interventi di riqualificazione delle aree esterne di 35 scuole nei borghi di Latina. L’obiettivo è migliorare gli spazi esterni, favorendo ambienti più funzionali e sicuri per studenti e comunità locali. Questa iniziativa mira a valorizzare il patrimonio scolastico e a promuovere lo sviluppo sostenibile delle aree rurali e storiche della regione.

Oltre 1,3 milioni di euro di fondi Fesr per riqualificare le aree esterne di 35 plessi scolastici dei borghi di Latina. È il programma di lavori che sarà affidato entro il 26 gennaio dal Comune capoluogo, per diversi interventi, che vanno dalla riqualificazione del verde a nuovi arredi e nuovi. 🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

