Scuole dei borghi | 1,3 milioni di euro per la riqualificazione delle aree esterne

Sono stati destinati oltre 1,3 milioni di euro di fondi Fesr per interventi di riqualificazione delle aree esterne di 35 scuole nei borghi di Latina. L’obiettivo è migliorare gli spazi esterni, favorendo ambienti più funzionali e sicuri per studenti e comunità locali. Questa iniziativa mira a valorizzare il patrimonio scolastico e a promuovere lo sviluppo sostenibile delle aree rurali e storiche della regione.

Oltre 1,3 milioni di euro di fondi Fesr per riqualificare le aree esterne di 35 plessi scolastici dei borghi di Latina. È il programma di lavori che sarà affidato entro il 26 gennaio dal Comune capoluogo, per diversi interventi, che vanno dalla riqualificazione del verde a nuovi arredi e nuovi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Palafrizzoni, più di 200 mila euro per aree esterne e giardini delle scuole Biffi e Don Bosco Leggi anche: Riqualificazione di centri storici, aree mercatali e commerciali: la Regione stanzia 4,2 milioni di euro Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Siena: scuole dell’infanzia comunali, al via gli Open Days per l’anno scolastico 2026/2027. Visite dedicate alle famiglie dal 20 al 28 gennaio. Iscrizioni dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026; Neve in Emilia-Romagna e Bologna: disagi in A14, voli in ritardo e scuole chiuse. Nuova allerta per il ghiaccio. Scuole dei borghi: 1,3 milioni di euro per la riqualificazione delle aree esterne - Dal verde agli arredi alle attrezzature sportive: i lavori, finanzaiti con di fondi Fesr, dureranno un anno in 35 diversi plessi ... latinatoday.it La Befana porta una nevicata diffusa in Umbria. Vigili del fuoco impegnati in decine di interventi per auto in difficoltà e strade imbiancate. Neve a Perugia, Gubbio, Città di Castello, Gualdo Tadino e diversi borghi. Scuole chiuse a Gubbio, Pietralunga, San Ven - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.