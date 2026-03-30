Fregene numeri record per la gara di surfcasting | il litorale si conferma tra i più ambiti d’Italia

A Fregene si è appena conclusa una competizione di surfcasting che ha attirato numerosi partecipanti. La gara ha registrato risultati record, confermando il litorale come una delle zone più apprezzate in Italia per questa disciplina. La cerimonia di premiazione si è svolta nel tardo pomeriggio, con la partecipazione di molti appassionati e rappresentanti del settore.

Fregene, 30 marzo 2026 – Si è conclusa a Fregene con la cerimonia di premiazione ( leggi qui la classifica finale ) la competizione di surfcasting che ha fatto registrare una grande partecipazione e numeri record, confermando il litorale di Fregene, Maccarese e Passoscuro come uno dei tratti di gara più apprezzati a livello nazionale. L’evento, promosso dall’ ASD Passoscuro Surfcasting sotto la guida del presidente Gianluca Verignelli, si è distinto per l’organizzazione e per la collaborazione con l’amministrazione comunale, che ha garantito supporto alla riuscita della manifestazione. Alla cerimonia finale ha preso parte anche il consigliere comunale Massimiliano Catini, che ha sottolineato il valore sportivo e promozionale dell’iniziativa per il territorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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