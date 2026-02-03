Pisa si conferma al vertice in Italia con il triste record della Tari più cara | nel 2025 è arrivata a 650 euro

Pisa si conferma la città con la tassa sui rifiuti più alta in Italia. Nel 2025, i cittadini devono pagare in media 650 euro, un importo che fa discutere. La gestione dei rifiuti rimane un problema aperto, con poche soluzioni concrete all’orizzonte.

La gestione dei rifiuti, in Italia, continua a rappresentare una delle più evidenti contraddizioni dei servizi pubblici locali. Lo sostiene studio svolto dal Servizio Stato Sociale, Politiche Fiscali e Previdenziali, Immigrazione della Uil, diretto dal Segretario confederale Santo Biondo in.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondimenti su Pisa Tari

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Pisa Tari

Argomenti discussi: Relazioni internazionali: Pisa accoglie la delegazione della regione autonoma cinese della Mongolia interna; Università italiane al QS Rankings Europe 2026: Politecnico di Milano al 45° posto, arretrano Bologna e Sapienza; Normale, l'eccellenza pisana nel ranking Times: prima in Italia per la Fisica; Inter, pazza rimonta per la fuga: il Pisa spaventa San Siro, poi ne prende 6.

Finali nazionali di hockey indoor femminile: Cus Pisa quarto, resta in serie A1Si sono svolte ieri e oggi, al Cus Pisa, le finali nazionali di hockey indoor femminile, con i play off dalla Serie A1 alla Serie Élite. La squadra gialloblu ha chiuso al quarto posto, non andando olt ... pisatoday.it

La telenovela di Tramoni è finita: resta a PisaIl presidente Giuseppe Corrado mette la parola fine al caso. Accordo con la Banca di Pescia e Cascina per il Pisa Training Centre ... sport.quotidiano.net

«MILAN, TEGOLA SAELEMAEKERS! GAZZETTA CONFERMA: "STOP DI ALMENO DUE SETTIMANE!" IL BELGA SALTA BOLOGNA E PISA!» #Saelemaekers #Milan #Infortunio #SerieA #Gazzetta #Allegri - facebook.com facebook