Freddo e pioggia non mollano la Sicilia orientale ma per Pasqua il tempo migliora

La Sicilia orientale continuerà a essere interessata da temperature basse e pioggia, con un fronte freddo che si muove dal Nord Europa. A partire dalle prime ore di martedì, sono previste piogge più intense e temporali, in particolare nelle zone settentrionali dell’isola. Tuttavia, per la giornata di Pasqua si prevede un miglioramento del tempo.

Domenica di Pasqua gli ultimi piovaschi potranno coinvolgere le aree sudorientali della Sicilia, ma da ovest starà rinforzando un campo di alta pressione che favorirà il ritorno a condizioni più stabili e soleggiate Un fronte freddo in discesa dal Nord Europa determinerà un ulteriore peggioramento dalle prime ore di martedì sulla Sicilia, con l’intensificazione di piogge e rovesci anche temporaleschi, soprattutto sui settori settentrionali dell’isola. Contemporaneamente si approfondirà un vortice depressionario sull’estremo Sud Italia, intorno a cui ruoterà una perturbazione che insisterà per diversi giorni. "Nevicherà sulle zone di montagna - spiega il meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Freddo e pioggia non mollano la Sicilia orientale, ma per Pasqua il tempo migliora Articoli correlati Freddo e pioggia non mollano la Sicilia: ancora una settimana ricca di rovesciUn flusso di correnti fredde di origine balcanica continuerà ad interessare la Sicilia dando luogo a tempo a tratti instabile e freddo fino a... Leggi anche: LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Verstappen migliora il tempo di Leclerc, ma ora arriva la pioggia