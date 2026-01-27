LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | Verstappen migliora il tempo di Leclerc ma ora arriva la pioggia

In diretta dal test di Barcellona, Verstappen ha migliorato il tempo di Leclerc prima che la pioggia interrompesse le prove. La condizione meteorologica sta influenzando le sessioni, con le squadre che monitorano attentamente l’andamento delle prove in vista delle prossime gare. Restate aggiornati per ulteriori novità sulle performance e le condizioni in pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.42 La conferma arriva direttamente dal team Red Bull. Piove a Barcellona! Admin’s weather update: it’s raining? #F1 #RedBullRacing — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) January 27, 2026 10.40 Sembra che la situazione meteo stia già peggiorando al Montmelò. Si segnalano le prime leggere gocce di pioggia. 10.35 Riparte la giornata di Max Verstappen. Il pilota del team Red Bull completa una serie di giri e scende fino all’1:20.0 e si mette in vetta nel duello con Charles Leclerc, l’unico altro pilota sceso in pista oggi al Montmelò. 10.30 Oggi la Cadillac non girerà ma le parole di ieri di Valtteri Bottas meritano attenzione: “Si tratta di fare un debug, è per questo che siamo qui e sembra che tutte le squadre abbiano avuto qualche problema. 🔗 Leggi su Oasport.it

In questa diretta, aggiornamenti sul test di Barcellona 2026: Leclerc e Verstappen sono in pista e ai box.

La prima ora di test invernali di Formula 1 a Barcellona si conclude con Leclerc che completa 11 giri e Verstappen che concentra il lavoro sull’aerodinamica.

