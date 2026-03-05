La rabbia di Valeria Marini | Frassica mi ha offesa E lascia lo studio in lacrime

Durante l’ultima serata del Festival di Sanremo 2026, Valeria Marini ha criticato Nino Frassica, affermando che le sue battute sono state terribilmente offensive. La showgirl si è mostrata visibilmente commossa e ha abbandonato lo studio in lacrime, accusando l’attore di averla offesa con una battuta. La scena è stata seguita da ripetuti commenti e tensioni tra i presenti.

"È stato terribilmente offensivo": Valeria Marini, in lacrime, ha commentato così una battuta che Nino Frassica ha fatto durante l'ultima serata del Festival di Sanremo 2026. In uno sketch sul palco dell'Ariston, il comico ha citato la showgirl facendo ironia sul fatto che non fosse presente al Festival perché "recentemente ha fatto un'operazione alle labbra, è gonfiata". Frassica ha imitato la voce della showgirl e l'esibizione non è stata gradita dalla diretta interessata che l'stigmatizzata facendo riferimento a parole "dolorose" e "fuori luogo". "Non è piaciuto a nessuno. Io ho lavorato con lui e ci sono rimasta malissimo, l'ho trovato offensivo.

Valeria Marini in lacrime in tv: 'Frassica mi ha offesa', poi lascia lo studio

Valeria Marini in lacrime a La volta buona, lascia lo studio: "Frassica mi ha offesa a Sanremo"

