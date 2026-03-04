Nino Frassica mi ha offesa a Sanremo Valeria Marini lascia lo studio in lacrime | perché ora pretende le scuse pubbliche – Il video

Valeria Marini si è presentata in lacrime dopo aver ascoltato una battuta pronunciata da Nino Frassica durante l’ultima serata del Festival di Sanremo. La donna ha dichiarato che quella frase è stata terribilmente offensiva e ora chiede pubbliche scuse. La scena si è svolta nello studio televisivo, attirando l’attenzione dei presenti e dei telespettatori.

«È stato terribilmente offensivo». Così Valeria Marini, in lacrime, ha commentato oggi a La volta buona una battuta pronunciata da Nino Frassica durante l’ultima serata del Festival di Sanremo. Nel corso di uno sketch sul palco dell’Ariston, il comico aveva citato la showgirl ironizzando sulla sua assenza alla kermesse canora, dicendo che «recentemente ha fatto un’operazione alle labbra, è gonfiata», imitandone anche la voce. Parole che Marini ha definito «dolorose» e «fuori luogo». «Ho lavorato con lui e ci sono rimasta malissimo, l’ho trovato offensivo. Ho pianto e continuo a piangere, mi ha ferita molto», ha dichiarato durante il programma tv condotto da Caterina Balivo. 🔗 Leggi su Open.online

