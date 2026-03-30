Frane pubblicato il bando per il consolidamento di via Aldo Moro a Patti

È stato pubblicato il bando per il consolidamento di via Aldo Moro a Patti, intervento promosso dalla Regione Siciliana. La misura mira a mettere in sicurezza il centro abitato a causa di dissesti idrogeologici, con un'attenzione particolare alla struttura di contrasto al dissesto. La gestione delle risorse e l’attuazione del progetto sono affidate al presidente della Regione.

La Regione è intervenuta tramite la struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, che fa capo al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. La Regione interviene a Patti per mettere in sicurezza il centro abitato di via Aldo Moro grazie alla struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, che fa capo al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Il bando, pubblicato dagli uffici diretti da Sergio Tumminello, prevede un importo a base di gara di 1,6 milioni e il termine per la presentazione delle domande è stato fissato al prossimo 6 maggio. Si avvia così a conclusione una vicenda annosa che interessa una porzione del centro abitato, comprese le palazzine dell’Istituto autonomo case popolari sul lato valle e parte dei palazzi sul lato monte di via Aldo Moro. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Frane, pubblicato il bando per il consolidamento di via Aldo Moro a Patti Articoli correlati Frane, in gara il consolidamento del centro abitato di contrada Ringa a San Pier NicetoÈ di 3,8 milioni di euro l'importo della gara per i lavori di messa in sicurezza del centro abitato di contrada Ringa a San Pier Niceto. Concorso docenti scuole slovene in Friuli VG: pubblicato il bando per scuola secondaria con lingua d’insegnamento slovena. BANDOIl concorso si rivolge esclusivamente alle scuole con lingua di insegnamento slovena e alle scuole con insegnamento bilingue sloveno-italiano...