Concorso docenti scuole slovene in Friuli VG | pubblicato il bando per scuola secondaria con lingua d’insegnamento slovena BANDO

In Friuli Venezia Giulia è stato pubblicato il bando di concorso per docenti di scuola secondaria con lingua d’insegnamento slovena. Il concorso, rivolto a titoli ed esami, permette l’accesso ai ruoli del personale docente nelle scuole della regione. La procedura è aperta a candidati interessati a lavorare nelle istituzioni scolastiche della zona, contribuendo alla formazione bilingue.

Il concorso si rivolge esclusivamente alle scuole con lingua di insegnamento slovena e alle scuole con insegnamento bilingue sloveno-italiano presenti nella regione. I candidati possono consultare tutte le informazioni nella pagina dedicata sul sito dell’USR FVG alla sezione delle procedure concorsuali in svolgimento per le scuole con lingua slovena. Gli aspiranti docenti devono possedere la laurea magistrale o magistrale a ciclo unico coerente con le classi di concorso vigenti e l’abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso. La partecipazione al concorso scuola secondaria è consentita a coloro che nei cinque anni precedenti abbiano svolto almeno tre anni scolastici di servizio presso le istituzioni scolastiche statali, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

