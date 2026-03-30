Lunedì 30 marzo, alle 9.45, la salma dell’ex sindaco ha lasciato la sala consigliare del municipio ed è stata trasportata al Tempio Votivo, dove si sono svolti i funerali alle 10.00. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle procedure funebri. La salma è stata accompagnata da familiari e rappresentanti istituzionali.

L’ULTIMO SALUTO. Alle 9.45 di lunedì 30 marzo la salma dell’ex sindaco ha lasciato la sala consigliare, trasportata al Tempio Votivo per i funerali alle 10 al Tempio Votivo. Franco Tentorio lascia per l’ultima volta Palazzo Frizzoni. La salma dell’ex sindaco di Bergamo è stata trasportata attorno alle 9.45 dal Comune al Tempio Votivo del quartiere di Santa Lucia, dove alle 10 si celebrano i funerali. Un flusso ininterrotto di persone si è recato in aula consiliare per rendergli omaggio anche questa mattina. L’aula del Consiglio comunale si prepara a un momento di memoria condivisa per Franco Tentorio, l’ex sindaco scomparso venerdì all’età di 81 anni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Franco Tentorio, la salma dell’ex sindaco ha lasciato il Comune per il Tempio Votivo

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