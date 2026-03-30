Franco Tentorio la salma dell’ex sindaco ha lasciato il Comune per il Tempio Votivo
Lunedì 30 marzo, alle 9.45, la salma dell’ex sindaco ha lasciato la sala consigliare del municipio ed è stata trasportata al Tempio Votivo, dove si sono svolti i funerali alle 10.00. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle procedure funebri. La salma è stata accompagnata da familiari e rappresentanti istituzionali.
L’ULTIMO SALUTO. Alle 9.45 di lunedì 30 marzo la salma dell’ex sindaco ha lasciato la sala consigliare, trasportata al Tempio Votivo per i funerali alle 10 al Tempio Votivo. Franco Tentorio lascia per l’ultima volta Palazzo Frizzoni. La salma dell’ex sindaco di Bergamo è stata trasportata attorno alle 9.45 dal Comune al Tempio Votivo del quartiere di Santa Lucia, dove alle 10 si celebrano i funerali. Un flusso ininterrotto di persone si è recato in aula consiliare per rendergli omaggio anche questa mattina. L’aula del Consiglio comunale si prepara a un momento di memoria condivisa per Franco Tentorio, l’ex sindaco scomparso venerdì all’età di 81 anni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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