Addio a Franco Tentorio già sindaco di Bergamo | aveva 81 anni

Venerdì 27 marzo si è spento all'età di 81 anni Franco Tentorio, ex sindaco di Bergamo, che ha ricoperto la carica dal giugno 2009 al giugno 2014. La sua morte è stata comunicata nelle ultime ore, chiudendo un periodo di vita che ha incluso anni di impegno pubblico e amministrativo. La notizia ha suscitato reazioni tra le persone che lo hanno conosciuto e che ricordano il suo ruolo nella gestione della città.

Si è spento Franco Tentorio, sindaco di Bergamo dal 11 giugno 2009 al 10 giugno 2014: è venuto a mancare venerdì 27 marzo all’età di 81 anni. Esponente del centrodestra, ha guidato l’amministrazione comunale nel quinquennio precedente alla sindacatura di Giorgio Gori. Dopo la laurea in Economia e commercio conseguita nel 1967 all’Università Bocconi a Milano, ha intrapreso la professione di commercialista a Bergamo. Apprezzato e stimato professionista, è stato iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bergamo, di cui è stato vicepresidente per due mandati. Animato da grande passione e competenza, negli anni ha curato la redazione di... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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