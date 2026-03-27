Addio a Franco Tentorio l'ex sindaco di Bergamo aveva 81 anni

È morto a 81 anni Franco Tentorio, ex sindaco di Bergamo dal 2009 al 2014. Prima di entrare in politica, era un commercialista. Durante il suo mandato ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale per un periodo più lungo di qualsiasi altro nella storia della città. La sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore.

Franco Tentorio è morto a 81 anni. Commercialista e sindaco di Bergamo tra il 2009 e il 2014, è stato il consigliere comunale con più anni di servizio della storia della città. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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