A 13 anni dalla scomparsa, una canzone inedita di Franco Califano viene resa nota. La traccia, mai pubblicata prima, è stata trovata tra le sue registrazioni e sembra pronta per essere interpretata pubblicamente. La canzone non è ancora stata diffusa ufficialmente e rimane conservata nel suo archivio personale.

Una canzone inedita di Franco Califano pronta a essere cantata ma tenuta ancora nascosta nel cassetto. A parlarne oggi, però, è Alberto Laurenti, collaboratore e amico di vecchia data del Califfo. Laurenti sarà uno dei protagonisti della giornata dedicata all'indimenticato poeta in programma sabato 4 aprile ad Ardea dov'è sepolto. Il musicista morì il 30 marzo 2013, esattamente 13 anni fa. Tra le novità della Fondazione Califano, infatti, c'è la presentazione di un inedito dell'artista al momento, però, lasciato in stand by. «Proprio in occasione della commemorazione della scomparsa - ha anticipato Alberto Laurenti - avevamo deciso di presentare un bellissimo inedito scritto con il sottoscritto nel 1997 e lasciato da allora nel cassetto in cui era stato riposto insieme a tante altre bellissime canzoni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Franco Califano, a 13 anni dalla morte spunta la canzone inedita

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