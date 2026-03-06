David Rossi fu picchiato appeso nel vuoto e lasciato cadere La simulazione dell’aggressione a 13 anni dalla sua morte – Il video

In un video diffuso si mostra una simulazione dell’aggressione a David Rossi, evidenziando che fu picchiato, appeso nel vuoto e lasciato cadere. Dopo tredici anni dalla sua morte, il caso è stato riaperto e la notizia è stata comunicata in diretta su Rai2. La ricostruzione si basa su immagini e dati raccolti nel corso delle indagini.

Sulla morte di David Rossi è stata annunciata in diretta su Rai2 la riapertura del caso. Una scelta frutto del lavoro della Commissione parlamentare d’inchiesta, anche alla luce dello scenario più credibile secondo il medico legale Robbi Manghi e il Tenente Colonnello del Ris di Roma Adolfo Gregori, consulenti della Commissione. Per i due esperti «David Rossi fu picchiato, appeso nel vuoto e lasciato cadere». Una tesi che finora era stata sostenuta solo dai familiari del manager Mps e da pochi giornalisti, tra cui la trasmissione Le Iene, che per domenica 8 marzo torna in tv con uno speciale. Rossi precipitò dalla finestra della sede centrale della banca il 6 marzo 2013, a Siena. 🔗 Leggi su Open.online Rossi, la dinamica della morte: "Venne picchiato nel suo ufficio. Poi appeso fuori dalla finestra"Picchiato nel suo ufficio prima di essere appeso fuori dalla finestra di Rocca Salimbeni, quel 6 marzo 2013. Leggi anche: L'uomo che cadde sulla terra, a 50 anni dalla sua uscita e a 10 dalla morte del protagonista, è ancora il riflesso di David Bowie Una raccolta di contenuti su David Rossi. Temi più discussi: Morte David Rossi, primi risultati della perizia su lesioni al volto: cosa è emerso; David Rossi, l'ultima verità. Picchiato nel suo ufficio; David Rossi è stato ammazzato. La commissione parlamentare trasmette gli atti a Siena; Il mistero di Siena. David Rossi aggredito da chi conosceva bene. VIDEO | David Rossi, Fu picchiato, appeso nel vuoto e lasciato cadere: la ricostruzione 3D mostra cosa è successoA 13 anni esatti dalla sua morte, il filmato realizzato con l'IA dai consulenti della Commissione parlamentare d'inchiesta che ha riaperto il caso, archiviato per suicidio. Domenica 8 marzo gli svilup ... dire.it David Rossi, a 'Le Iene' la ricostruzione 3D dell'aggressione - VideoPer spiegare cosa sarebbe accaduto davvero, la commissione parlamentare d’inchiesta ha realizzato una ricostruzione tridimensionale ... adnkronos.com Il 6 marzo 2013, a Siena, David Rossi, capo della comunicazione di Banca Monte dei Paschi di Siena, fu trovato morto nella strada sottostante il suo ufficio a Rocca Salimbeni. La vicenda avvenne pochi giorni dopo l’avvio delle indagini della Guardia di Finanz - facebook.com facebook I familiari di David Rossi: “E’ stato ucciso, adesso troviamo i suoi assassini” x.com