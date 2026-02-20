Franco Califano - Nun ve trattengo il documentario arriva in tv

In onda su Sky il viaggio di una notte del "Califfo". Ad interpretarlo Lele Vannoli, nel cast anche Claudia Gerini, Francesco Rutelli, Barbara Palombelli, Noyz Narcos, Franco 126 “Franco Califano - Nun ve trattengo”, il documentario presentato nel 2024 alla Festa del Cinema di Roma, arriva in TV in prima visione il 21 febbraio su Sky. Un viaggio e un tributo che si svolgono nell’arco di una sola notte, per rievocare la figura di Franco Califano attraverso una trasmissione radiofonica e le testimonianze di chi ha condiviso con lui un tratto di strada. Un racconto intimo e suggestivo che intreccia memoria, musica e parole, restituendo l’anima di un artista senza tempo.🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Franco Califano – Nun ve trattengo, il documentario arriva su Sky

Leggi anche: Guida TV Sky NOW 15 - 21 Febbraio 2026: NCIS New Orleans, Dracula, Franco Califano

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.