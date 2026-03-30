La nazionale francese ha ottenuto una vittoria per 3-1 contro la Colombia, grazie a una doppietta di Doue. La partita si è disputata in preparazione alla competizione principale. La squadra francese ha segnato tre gol, mentre la Colombia ha risposto con un gol. La partita ha visto entrambe le formazioni impegnate in fase di test prima dell’inizio ufficiale del torneo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La nazionale francese ha messo a segno una prestazione impressionante nel suo ultimo test amichevole, sconfiggendo la Colombia con un netto 3-1 allo stadio Northwest di Washington. Questo incontro è stato un’importante opportunità per il ct Didier Deschamps di valutare le potenzialità della sua squadra in vista delle future competizioni internazionali. Con una formazione che ha fatto registrare diverse novità rispetto alle partite precedenti, la Francia ha mostrato un gioco equilibrato e efficace, dimostrando di avere le carte in regola per competere ai massimi livelli. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Francia supera la Colombia con doppietta di Doue, vittoria 3-1.

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