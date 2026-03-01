Ieri, una partita di scrimmage si è svolta al Bigi tra una squadra locale e Varese, con un risultato finale che ha visto prevalere la formazione ospite. Nel frattempo, Jaime Echenique ha guidato la nazionale colombiana a una vittoria in Cile, segnando 14 punti, catturando 10 rimbalzi e facendo tre stoppate durante l’incontro.

Jaime Echenique trascina la Colombia al successo in Cile. Il centro della Pallacanestro Reggiana è stato il migliore in campo nell’importante vittoria esterna per 86-78, firmando una doppia doppia da 14 punti e 10 rimbalzi a cui ha aggiunto anche tre stoppate. Per la nazionale colombiana si tratta del secondo hurrà in altrettante gare di qualificazione al Mondiale 2027 in Qatar, un avvio perfetto nel percorso verso la rassegna iridata. Echenique e compagni torneranno in campo domani alle ore 23 italiane a Belo Horizonte contro il Brasile. Subito dopo il pivot biancorosso (foto) farà ritorno a Reggio. Intanto, ieri pomeriggio la Una Hotels e la Pallacanestro Varese hanno sostenuto uno scrimmage a porte chiuse al PalaBigi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Una Hotels: ieri scrimmage al bigi con varese. Echenique trascina la Colombia. Vittoria di spessore in Cile

Varese-Una Hotels 61-76: biancorossi autoritari a MasnagoReggio Emilia, 1 febbraio 2026 – Una UnaHotels solida e brillante, nonchè decisamente più concentrata e aggressiva, e per maggior minutaggio, espugna...

I venezuelani in Cile e in Colombia festeggiano la cattura di Maduro da parte degli UsaI manifestanti venezuelani che si sono radunati nella capitale cilena Santiago hanno cantato l’inno nazionale venezuelano e ballato per esultare alla...

Altri aggiornamenti su Una Hotels.

Argomenti discussi: Lo scrimmage fra Pallacanestro Reggiana e Openjobmetis Varese; Pallacanestro Varese, vacanze finite: settimana tipo e sabato scrimmage con Reggio Emilia. Nessuna novità dal mercato.

Trieste Una Hotels finisce 92-82: sconfitta biancorossa incredibileTrieste, 13 dicembre 2025 – Una sconfitta che può essere un’autentica mazzata. Perché l’Una Hotels a 20 secondi dalla fine aveva la vittoria scacciacrisi in mano, dopo una buona e solida prestazione. ilrestodelcarlino.it