Francia sindaco lepenista rimuove bandiera UE dal suo municipio

Il sindaco di un comune francese ha deciso di rimuovere la bandiera europea dall'edificio municipale, sostituendola con quella nazionale. La sua comunicazione è arrivata tramite un messaggio su X, dove ha annunciato di voler eliminare le bandiere europee per dare più spazio a quelle francesi. La scelta ha suscitato reazioni e commenti tra i cittadini e gli altri rappresentanti locali.

”Via le bandiere europee dal comune! Spazio alle bandiere francesi”, ammonisce su X il sindaco di Carcassonne, Christophe Barthès. In allegato al post, un video in cui lo si vede rimuovere personalmente la bandiera a dodici stelle – simbolo della riconciliazione europea dopo il disastro della Seconda Guerra Mondiale -, lasciando soltanto il tricolore francese insieme alla bandiera della regione Occitania. Anche il neo-eletto sindaco di Cagnes-sur-Mer ha pubblicato una foto della facciata del comune privata della bandiera Ue. Lo stesso è accaduto ad Harnes, nel nord della Francia, dove il sindaco Anthony Garénaux-Glinkowski ha rimosso già subito dopo il voto del 24 marzo sia la bandiera europea sia quella dell’Ucraina issata in solidarietà del Paese martoriato dalla guerra. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Francia, sindaco lepenista rimuove bandiera UE dal suo municipio Una raccolta di contenuti su Francia sindaco lepenista rimuove... Trump rimuove la bandiera arcobaleno del Pride dal monumento per i diritti Lgbt di Stonewall(Adnkronos) – L'amministrazione Trump ha rimosso la bandiera arcobaleno del Pride dal Stonewall National Monument di New York, il primo monumento per... Trump rimuove la bandiera Pride da Stonewall a New YorkL’amministrazione di Donald Trump ha rimosso la bandiera arcobaleno del Pride all’esterno del Monumento Nazionale di Stonewall, a New York,...