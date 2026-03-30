Francia sindaco lepenista rimuove bandiera UE dal suo municipio

Da imolaoggi.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di un comune francese ha deciso di rimuovere la bandiera europea dall'edificio municipale, sostituendola con quella nazionale. La sua comunicazione è arrivata tramite un messaggio su X, dove ha annunciato di voler eliminare le bandiere europee per dare più spazio a quelle francesi. La scelta ha suscitato reazioni e commenti tra i cittadini e gli altri rappresentanti locali.

”Via le bandiere europee dal comune! Spazio alle bandiere francesi”, ammonisce su X il sindaco di Carcassonne, Christophe Barthès. In allegato al post, un video in cui lo si vede rimuovere personalmente la bandiera a dodici stelle – simbolo della riconciliazione europea dopo il disastro della Seconda Guerra Mondiale -, lasciando soltanto il tricolore francese insieme alla bandiera della regione Occitania. Anche il neo-eletto sindaco di Cagnes-sur-Mer ha pubblicato una foto della facciata del comune privata della bandiera Ue. Lo stesso è accaduto ad Harnes, nel nord della Francia, dove il sindaco Anthony Garénaux-Glinkowski ha rimosso già subito dopo il voto del 24 marzo sia la bandiera europea sia quella dell’Ucraina issata in solidarietà del Paese martoriato dalla guerra. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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