trump rimuove la bandiera pride da stonewall a new york

L’amministrazione Trump ha tolto la bandiera Pride dal monumento di Stonewall a New York. La decisione ha scatenato proteste e commenti duri da parte dei leader locali, che considerano l’atto un affronto alla lotta dei diritti gay. La rimozione ha fatto discutere molto, anche perché il monumento è simbolo di quella battaglia.

L’amministrazione di Donald Trump ha rimosso la bandiera arcobaleno del Pride all’esterno del Monumento Nazionale di Stonewall, a New York, suscitando l'indignazione dei leader locali che hanno definito la decisione un affronto al movimento per i diritti gay. La decisione è basata su un’ordinanza federale datata 21 gennaio del dipartimento degli Interni, che sovrintende al National Park Service. La misura stabilisce che le proprietà del Park Service debbano esporre solo la bandiera Usa o quelle che raffigurano i loghi ufficiali del governo. Il presidente del distretto di Manhattan Brad Hoylman-Sigal, da parte sua, ha spiegato in un post sui social media che la bandiera era stata rimossa durante il fine settimana, e ha promesso che presto tornerà al suo posto: «Non possono cancellare la nostra storia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

La Casa Bianca di Donald Trump ha fatto rimuovere la bandiera arcobaleno dal monumento nazionale di Stonewall a New York.

Nelle ultime ore, le autorità federali hanno rimosso senza preavviso la bandiera del Pride dal monumento di Manhattan dedicato a Stonewall.

