De Paolis mantiene le redini del Consorzio Asi | rieletto presidente all' unanimità

Agostino De Paolis è stato confermato all’unanimità come presidente del Consorzio Asi di Foggia. La sua riconferma arriva dopo una votazione senza opposizioni, dimostrando il sostegno di tutte le parti coinvolte. Ora, De Paolis continuerà a guidare il consorzio, che si occupa di sviluppo e infrastrutture nella zona.

È stato confermato all’unanimità dei votanti Agostino De Paolis, rieletto presidente del Consorzio Asi di Foggia. Le redini del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Foggia – che comprende gli agglomerati di Ascoli Satriano, Bovino, Incoronata, Lucera, San Severo e ManfredoniaMonte.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Approfondimenti su De Paolis Rielezione

Il presidente del Consorzio Asi di Benevento, Domenico Vessichelli, esprime gratitudine all’Avvocato Guerino Gazzella per il suo impegno professionale e il comportamento esemplare dimostrato nel corso dei tre anni di incarico, conferitogli dal Presidente De Luca.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su De Paolis Rielezione

Argomenti discussi: SCALTRI E VICINI AD AMBIENTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, COSÌ SCATTANO GLI ARRESTI PER AGRESTI, MOGLIE E PRESTANOME; Vip Motors, affari con le auto di lusso e prestanome: Alessandro Agresti scaltro e spregiudicato.

De Paolis mantiene le redini del Consorzio Asi: rieletto presidente all'unanimitàÈ stato confermato all’unanimità dei votanti Agostino De Paolis, rieletto presidente del Consorzio Asi di Foggia. Le redini del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Foggia – che comprende g ... foggiatoday.it

Consorzio ASI Brindisi, Assemblea Generale Ordinaria tra programmi e l’intitolazione della sala Assembleare al compianto sindaco Francesco Arina #brindisicronaca facebook