Fipe-Confcommercio Matteo Musacci riconfermato alla guida dell' Emilia Romagna

Matteo Musacci è stato riconfermato alla guida di Fipe-Confcommercio Emilia Romagna. La decisione è arrivata giovedì durante un’assemblea, con tutti i rappresentanti dei undici territori presenti che hanno espresso il loro sostegno all’unanimità. Musacci continuerà a guidare l’associazione, dopo aver ricevuto l’ok senza voti contrari.

La cucina italiana è ufficialmente patrimonio Unesco, Fipe-Confcommercio: "La Romagna è parte di questo traguardo" La cucina italiana è stata riconosciuta ufficialmente come patrimonio culturale immateriale dell'umanità dall'UNESCO, un traguardo celebrato con orgoglio da Fipe-Confcommercio. Massimo Di Porzio confermato alla presidenza della Fipe-Confcommercio

