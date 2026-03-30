Nel Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP, Francesco Bagnaia si è classificato nono. La gara si è conclusa con una posizione che non soddisfa il pilota, che ha commentato pubblicamente la prestazione di Bezzecchi, ritenuto il favorito per il titolo. La competizione si è svolta su un circuito con condizioni meteo variabili, influenzando i tempi dei piloti.

Un nono posto che non può soddisfare Francesco Bagnaia, nel GP degli USA, terzo round del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Austin, dopo l’ottima Sprint, si sperava di vederlo tra i protagonisti, ma invece l’esito è stato molto diverso. Dalla piazza d’onore del sabato e una gara in cui il rendimento non c’è stato e Bagnaia sa esattamente i motivi. “ Facciamo tanta fatica nella gestione delle gomme. In passato, con la Ducati, si riusciva sempre a trovare costanza. Quest’anno, invece, le cose non stanno andando per il verso giusto da questo punto di vista. Per quanto mi riguarda, sono stati comunque compiuti degli step in avanti, rispetto al Brasile, perché comunque ho fatto una bella Sprint, ma in gara il passo non c’era “, l’analisi ai microfoni di Sky Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francesco Bagnaia: “Bezzecchi va fortissimo, è il favorito per il titolo”

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