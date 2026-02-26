Bezzecchi | Marquez favorito però me la gioco Bagnaia | A mio agio alla guida ora sono felice

Il pilota dell'Aprilia si mostra determinato, sottolineando il supporto ricevuto dal team e la voglia di competere per il titolo. Dall'altra parte, un collega riconosce la superiorità di un avversario, ma mantiene la convinzione di poter fare bene in gara. Entrambi esprimono soddisfazione per il momento e la fiducia nelle proprie capacità, pronti a sfidarsi sulla pista.

La carica degli italiani. Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia sono due tra i piloti di casa nostra più attesi della griglia MotoGP e alla vigilia del GP di Thailandia che inaugura la stagione questo fine settimana si sono presentati con stati d'animo diversi, ma un tratto comune: la voglia di ricominciare meglio di come era finita. Bezzecchi arriva al circuito di Chang con l'entusiasmo di chi sta per vivere una stagione da pilota di riferimento assoluto di una squadra che è ambiziosa e affamata come lui. “In Aprilia mi vogliono bene, si prendono cura di me e mi fanno sentire speciale. Sento molto calore provenire dall'interno del box” ha raccontato nella prima conferenza stampa stagionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

