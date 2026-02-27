Lorenzo | Marquez ancora favorito ma occhio a Bezzecchi Bagnaia è un top deve ritrovarsi

Un ex pilota ha commentato le dinamiche tra i piloti attuali, sottolineando come alcuni siano ancora in prima linea mentre altri devono ritrovare la forma migliore. La discussione si concentra sulle strategie di allenamento e sul supporto mentale, evidenziando l'importanza di un buon equilibrio tra talento e preparazione psicologica per affrontare le competizioni. La conversazione si sposta anche sulle figure che potrebbero aver influenzato la crescita di un giovane talento, senza entrare nel dettaglio delle relazioni personali.

È il primo giorno di scuola per la MotoGP, classe 2026. Non ci sono stati tanti cambiamenti rispetto allo scorso anno, anche se si possono notare due volti nuovi: Toprak Razgatlioglu e Diogo Moreira. I fratelli Marquez vogliono continuare a ottenere i risultati migliori, mentre Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi sperano di riuscire a superarli. Jorge Lorenzo, cinque volte campione del mondo, ha vissuto tanti momenti come questo. E nel 2026 è tornato in veste di allenatore di Maverick Viñales. Le piace questo nuovo ruolo? "Molto. Stiamo lavorando su tutte le sue carenze. Dal punto di vista tecnico gli ho insegnato dei trucchi per le partenze e i sorpassi, ma ci stiamo concentrando soprattutto sul lato psicologico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

