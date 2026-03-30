Frana devastante a Silvi | case distrutte paura e proteste tra residenti

Una frana ha causato danni significativi a Silvi, portando al crollo di alcune abitazioni e isolando parte del paese. La situazione ha generato preoccupazione tra i residenti e ha portato a proteste. Le autorità stanno intervenendo per valutare i danni e avviare le operazioni di messa in sicurezza. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sui responsabili o sulle cause precise del crollo.

Teramo - Dopo il crollo di abitazioni e l’isolamento del paese, cresce la tensione tra cittadini e istituzioni mentre scuole e servizi restano chiusi per sicurezza A Silvi Paese, in provincia di Teramo, resta alta la tensione dopo la violenta frana che ha colpito Contrada Santa Lucia, causando la distruzione di quattro abitazioni, di cui una completamente crollata. A distanza di ore dall’evento, il movimento del terreno sembra aver rallentato, ma il rischio non è considerato superato. I tecnici della Protezione civile sono pronti a installare nuovi sensori di monitoraggio per controllare eventuali ulteriori cedimenti e analizzare la situazione a monte della provinciale 29b, punto cruciale dell’area interessata. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Frana devastante a Silvi: case distrutte, paura e proteste tra residenti Articoli correlati Frana a Silvi Alta, case evacuate: scatta l’emergenza sicurezzaTeramo - Quattro abitazioni dichiarate inagibili dopo il cedimento in via Santa Lucia: sopralluoghi tecnici, famiglie evacuate e verifiche sulle... Frana nel Teramano, il drone in volo sopra Silvi: edifici sventrati e case in bilico – VideoUn grande movimento franoso sta provocando il crollo di diversi edifici a Silvi, in provincia di Teramo.