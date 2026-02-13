Silvi Alta, questa mattina, è scossa da una frana che ha causato l’evacuazione di quattro case in via Santa Lucia, nel Teramano. La terra si è improvvisamente staccata dal versante, allagando i piani bassi di alcune abitazioni e rendendole inagibili. La causa principale sembra essere un’erosione del sottosuolo, accentuata dalle abbondanti piogge delle ultime settimane. I tecnici sono già sul posto per verificare le infiltrazioni e valutare i rischi di ulteriori smottamenti, mentre le famiglie coinvolte sono state trasferite in strutture di emergenza.

Teramo - Quattro abitazioni dichiarate inagibili dopo il cedimento in via Santa Lucia: sopralluoghi tecnici, famiglie evacuate e verifiche sulle possibili infiltrazioni nel sottosuolo Quattro abitazioni sono state dichiarate inagibili a seguito della frana che ha interessato via Santa Lucia a Silvi Alta, nel Teramano. Due immobili si trovano a monte e due a valle del fronte di scivolamento del terreno, che nelle ultime ore ha reso necessaria l’adozione di misure urgenti a tutela della sicurezza pubblica. La decisione è maturata al termine di un incontro in Comune tra il sindaco Andrea Scordella e il direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, Maurizio Scelli, affiancato dal geologo Nicola Sciarra, docente dell’Università “Gabriele d’Annunzio”. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Frana a Silvi Alta, case evacuate: scatta l’emergenza sicurezza

Approfondimenti su silvi alta

Giovedì 8 gennaio a Piombino si è verificato un incendio in un edificio di via Fiume, civico 19.

La frana a Niscemi ha causato l’evacuazione di circa 1.

LA FRANA A SILVI CAMMINA EVACUATE DUE ABITAZIONI

Ultime notizie su silvi alta

Argomenti discussi: Frana di Silvi Alta, Scelli sul posto: Prima di tutto la sicurezza; FRANA A SILVI ALTA, QUATTRO CASE INAGIBILI E FAMIGLIE EVACUATE; Frana a Silvi Alta, quattro abitazioni dichiarate inagibili; Frana a Silvi Alta, quattro abitazioni dichiarate inagibili.

Frana a Silvi Alta, quattro abitazioni dichiarate inagibiliQuattro abitazioni sono state dichiarate inagibili, due a monte e due a valle, a seguito del movimento franoso che ha interessato via Santa Lucia a Silvi Alta, in provincia di Teramo. È l'esito dell'i ... rainews.it

Silvi, frana in via Santa Lucia: quattro case inagibiliQuattro abitazioni sono state dichiarate inagibili, due a monte e due a valle, a seguito della frana che il 25 gennaio ha interessato via Santa Lucia a Silvi Alta (Teramo). La decisione è arrivata dop ... veratv.it

Frana a Silvi Alta, quattro abitazioni dichiarate inagibili x.com

Frana a Silvi Alta, quattro abitazioni dichiarate inagibili - AbruzzoNotizie - facebook.com facebook