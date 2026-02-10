Antonio Tajani risponde alle parole di Marina Berlusconi sul rinnovamento del partito. Il leader di FI afferma di aver già avviato il processo, sottolineando che la svolta è in corso da tempo. La discussione tra le due figure si accende dopo le dichiarazioni della figlia di Silvio Berlusconi, che aveva parlato di un cambiamento necessario nel partito. Tajani replica deciso, senza troppi giri di parole, che il lavoro di rinnovamento è già in atto da quando lui è diventato segretario.

«È da un pezzo che lo stiamo facendo, da quando sono diventato segretario ». Così Antonio Tajani ha replicato così alle affermazioni sul rinnovamento di Forza Italia pronunciate da Marina Berlusconi in un’intervista al Corriere della Sera, che sapevano di benservito. Parlando al termine delle celebrazioni del Giorno del Ricordo alla Camera, ha poi aggiunto: «Ci sono i congressi regionali, adesso facciamo una campagna per il referendum, poi ci sarà il congresso nazionale che eleggerà il nuovo segretario che porterà il partito alle elezioni del 2027. La novità è proprio questa, l’ elezione di tutta la classe dirigente dal basso con gli iscritti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La replica di Tajani a Marina Berlusconi sul rinnovamento di Forza Italia

