Forza Italia scossa da Marina Berlusconi | parte il rinnovamento Tajani resiste e minaccia l’addio

Marina Berlusconi ha annunciato un intervento nel destino di Forza Italia, dando il via a un processo di rinnovamento nel partito. Tali decisioni hanno creato tensioni interne, con il leader del gruppo parlamentare che ha dichiarato di resistere e ha minacciato di lasciare il partito. L’intervento di Berlusconi, comunque, sembra aver segnato un punto di non ritorno per la formazione politica.

La scossa è arrivata dall’alto, ma non dal vertice politico. È arrivata da Marina Berlusconi, che ha deciso di intervenire sul destino di Forza Italia aprendo una fase che appare ormai irreversibile. Il primo segnale è stato l’uscita di scena di Maurizio Gasparri dal ruolo di capogruppo al Senato, un passaggio che segna l’inizio di un’operazione più ampia, pensata per ridefinire identità e leadership del partito. Dietro il linguaggio prudente e le ricostruzioni ufficiali, si intravede una strategia chiara: riportare il partito su una linea più liberale, meno subalterna agli equilibri della coalizione di governo e più autonoma rispetto a Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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