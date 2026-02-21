Referendum gazebo di Forza Italia a Chieti | dirigenti e amministratori in piazza per il Sì

A Chieti, nei pressi di piazza Gian Battista Vico, è apparso un gazebo di Forza Italia dedicato al referendum, con dirigenti e amministratori che si sono incontrati per sostenere la campagna. I rappresentanti del partito hanno distribuito volantini e risposto alle domande dei cittadini, coinvolgendo la comunità locale. L'evento ha attirato l’attenzione di numerosi passanti, dimostrando l’interesse pubblico sulla materia in discussione. La presenza prosegue nei prossimi giorni con iniziative sul territorio.

Anche l'avvocato Domenico Barbone Paolini, impegnato in un convegno sul referendum all'Aurum, ha voluto far pervenire il proprio sostegno all'iniziativa e all'attività organizzativa del comitato Si è svolto questa mattina, sabato 21 febbraio, nei pressi di piazza Gian Battista Vico a Chieti, il gazebo del comitato per il Sì promosso da Forza Italia. Presente dunque una rappresentanza significativa del partito sul territorio, impegnata a illustrare ai cittadini le ragioni del Sì e a distribuire materiale informativo. Anche l'avvocato Domenico Barbone Paolini, impegnato in un convegno sul referendum all'Aurum, ha voluto far pervenire il proprio sostegno all'iniziativa e all'attività organizzativa del comitato.