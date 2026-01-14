Anno scolastico 2026 27 in Sicilia 41 nuovi indirizzi di studio alle superiori | le novità a Messina e provincia

Per l’anno scolastico 2026/27, in Sicilia sono stati introdotti 41 nuovi indirizzi di studio nelle scuole superiori, con particolare attenzione a Messina e provincia. Tra le novità figurano programmi nel settore dei servizi, sanità e assistenza sociale, oltre a nuove opportunità presso il Majorana di Milazzo, Caronia e Barcellona. Questi aggiornamenti offrono agli studenti percorsi formativi ampliati e diversificati, rispondendo alle esigenze del territorio e del mercato del lavoro.

Al Bisazza servizi, sanità e assistenza sociali. Ma ci sono anche quattro nuovi indirizzi al Majorana di Milazzo e altri a Caronia e Barcellona. Sono alcune delle novità per il prossimo anno scolastico. Gli studenti siciliani potranno infatti scegliere tra 41 nuovi indirizzi di studio nelle.

