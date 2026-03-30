Forum UE–Asia Centrale | storico avvio del dialogo

Il primo incontro tra i parlamenti dell’Unione Europea e dell’Asia Centrale si è svolto recentemente, segnando l’avvio di un dialogo ufficiale tra le due aree. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di entrambi i gruppi parlamentari, con l’obiettivo di discutere questioni di interesse comune e sviluppare relazioni più strette. È la prima volta che si tiene un forum di questo tipo a livello interparlamentare.

Storico Forum interparlamentare UE – Asia Centrale: l’Europa apre un nuovo capitolo di dialogo con la regione. Si è aperto a Samarcanda, in Uzbekistan, il primo Forum interparlamentare UE – Asia Centrale, un appuntamento che segna una svolta nelle relazioni tra Bruxelles e una delle aree più strategiche del mondo. L’iniziativa, fortemente voluta dall’eurodeputata Giusi Princi, Presidente della Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con l’Asia Centrale, inaugura un nuovo spazio di confronto multilaterale fondato sui valori democratici, sul buon governo e sul rispetto dei diritti umani. Per la prima volta nella storia, l’Unione europea riunisce in un’unica cornice tutti i Paesi di una stessa regione extraeuropea: Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Forum UE–Asia Centrale: storico avvio del dialogo Articoli correlati Incontro tra Princi e il presidente del Kirghizistan Japarov: "Nuove prospettive di cooperazione UE-Asia Centrale"L'eurodeputata: "Incontro di alto profilo istituzionale che apre nuove traiettorie di cooperazione e conferma la qualità del dialogo avviato con... Rapporti UE–Asia Centrale: Princi in missione in KirghizistanRapporti UE–Asia Centrale: la missione guidata da Giusi Princi segna un nuovo capitolo nelle relazioni con il Kirghizistan Una missione dal forte... Una selezione di notizie su Asia Centrale Temi più discussi: Masaf: Al via in Uzbekistan il Business Forum Italia–Asia Centrale su innovazione e cooperazione agroalimentare; Lollobrigida: Forum Italia-Asia Centrale grande momento dialogo; Masaf: al via in Uzbekistan il Business Forum Italia–Asia Centrale; I conflitti spingono l'Asia centrale a ripensare l'agricoltura. Al via il primo Forum interparlamentare UE – Asia Centrale, Princi: ‘Risultato storico’A Samarcanda si apre il primo Forum interparlamentare tra Unione europea e Asia centrale, promosso da Giusi Princi per rafforzare dialogo e cooperazione ... citynow.it Lollobrigida: Forum Italia-Asia Centrale grande momento dialogoRoma, 23 mar. (askanews) – Questo incontro rappresenta un’importante occasione di dialogo e confronto ... msn.com P A M I R 4X4 Ma cosa c’è di bello in questo viaggio La risposta è semplice e immediata: il viaggio, un viaggio nel viaggio, l’icona del significato on the road! A bordo di 4x4 esploreremo le montagne dell’Asia Centrale attraversando la Pamir Highway, il nom - facebook.com facebook Uzbekistan e Asia Centrale: anche il @CREARicerca nella missione ufficiale @SocialMasaf, firmati 12 accordi di cooperazione x.com