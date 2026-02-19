Rapporti UE–Asia Centrale | Princi in missione in Kirghizistan
Giusi Princi ha visitato il Kirghizistan per rafforzare i rapporti tra l’Unione Europea e l’Asia Centrale. La visita si concentra sul miglioramento della cooperazione economica e sulla promozione di progetti condivisi. Durante il viaggio, Princi si è incontrata con funzionari locali per discutere di investimenti e sviluppo infrastrutturale. La missione mira a favorire una maggiore collaborazione tra le parti e a individuare nuove opportunità di investimento. La visita si conclude con l’obiettivo di consolidare legami duraturi nel settore regionale.
Rapporti UE–Asia Centrale: la missione guidata da Giusi Princi segna un nuovo capitolo nelle relazioni con il Kirghizistan. Una missione dal forte valore politico e istituzionale, capace di imprimere una nuova direzione ai rapporti UE–Asia Centrale. È questo il significato della visita ufficiale in Kirghizistan guidata dall’europarlamentare Giusi Princi, Presidente della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con l’Asia Centrale, culminata nell’incontro con il Presidente della Repubblica kirghisa Sadyr Japarov. Un momento definito dalla stessa Princi come “motivo di orgoglio e responsabilità”, che consolida il dialogo tra Bruxelles e un Paese strategico per equilibri geopolitici, energetici e culturali. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Cooperazione internazionale UE?Kirghizistan: la missione dell’europarlamentare Giusi PrinciGiusi Princi, europarlamentare italiana, ha visitato il Kirghizistan per portare avanti progetti di collaborazione tra l’UE e il paese.
Scoperta l’Atlantide dell’Asia Centrale, una città sotto un lago in KirghizistanRecenti scoperte archeologiche hanno portato alla luce un'antica città sommersa sotto il lago Issyk-Kul, nel nordest del Kirghizistan.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ue. Petrolio russo, si allarga il raggio delle sanzioni; I camionisti extraeuropei reggono la logistica europea; Ue, Ghribi (Gsd-Gksd): Rapporto transatlantico centrale e imprescindibile; Missione diplomatica in Kirghizistan | incontri UE.
Vertice Asia centrale-Ue a Samarcanda: intesa per sviluppare cooperazione e commercioL'Asia centrale e l'Ue hanno annunciato un partenariato strategico in occasione del vertice di Samarcanda, incentrato sui trasporti, l'energia e i progetti digitali per rafforzare la cooperazione ... it.euronews.com
Meloni: l’Asia centrale è strategica. Intese tra Italia e Kazakistan da 4 miliardi di euroTra Italia e Asia centrale c’è una «collaborazione strategica su molti temi» ed è «un momento storico nei nostri rapporti». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo all’Astana ... ilsole24ore.com
Ultimo giorno di missione in #Kirghizistan. Abbiamo incontrato il Presidente della Repubblica Sadir Japarov che ringraziamo per l’accoglienza in Kirghizistan, un partner strategico dell’UE in Asia Centrale. Ci siamo poi confrontati con il Presidente della Co facebook
La Germania punta a un accordo per le terre rare dell'Asia centrale x.com