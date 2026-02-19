Giusi Princi ha visitato il Kirghizistan per rafforzare i rapporti tra l’Unione Europea e l’Asia Centrale. La visita si concentra sul miglioramento della cooperazione economica e sulla promozione di progetti condivisi. Durante il viaggio, Princi si è incontrata con funzionari locali per discutere di investimenti e sviluppo infrastrutturale. La missione mira a favorire una maggiore collaborazione tra le parti e a individuare nuove opportunità di investimento. La visita si conclude con l’obiettivo di consolidare legami duraturi nel settore regionale.

Rapporti UE–Asia Centrale: la missione guidata da Giusi Princi segna un nuovo capitolo nelle relazioni con il Kirghizistan. Una missione dal forte valore politico e istituzionale, capace di imprimere una nuova direzione ai rapporti UE–Asia Centrale. È questo il significato della visita ufficiale in Kirghizistan guidata dall’europarlamentare Giusi Princi, Presidente della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con l’Asia Centrale, culminata nell’incontro con il Presidente della Repubblica kirghisa Sadyr Japarov. Un momento definito dalla stessa Princi come “motivo di orgoglio e responsabilità”, che consolida il dialogo tra Bruxelles e un Paese strategico per equilibri geopolitici, energetici e culturali. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Rapporti UE–Asia Centrale: Princi in missione in Kirghizistan

