La Fortitudo Basket annuncia che Imbrò si è infortunato al ginocchio e al piatto tibiale durante l'allenamento. L'atleta ha riportato una lesione che richiederà un periodo di recupero ancora da definire. La squadra dovrà quindi fare affidamento sui giocatori disponibili mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sulle tempistiche di ritorno in campo.

Il play della Effe si ferma dopo l'infortunio al PalaDozza: esclusa l’operazione, ma lo stop sarà lungo. Stagione regolare a rischio per l'eroe di Pesaro Piove sul bagnato in casa Fortitudo. Nonostante il recente successo contro Avellino, la Flats Service deve fare i conti con l'ennesimo stop forzato di uno dei suoi protagonisti. Gli esami diagnostici a cui è stato sottoposto nelle ultime ore Matteo Imbrò, uscito anzitempo durante l'ultima sfida al PalaDozza, hanno confermato i timori dello staff medico e della tifoseria. Il bollettino medico ufficiale diramato con una nota dalla società biancoblu parla chiaro: il giocatore ha riportato una lesione del legamento collaterale del ginocchio destro e una lesione composta al piatto tibiale. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Fortitudo, tegola Imbrò: lesione al ginocchio e al piatto tibiale. I tempi di recupero

Articoli correlati

Cristiano Ronaldo infortunato: lesione al ginocchio, prognosi e tempi di recuperoLa star portoghese dell’Al Nassr è stata costretta a interrompere la partita a causa di un infortunio al ginocchio, manifestando dolore al termine...

Infortunio Cristiano Ronaldo, il giocatore si è fermato per una lesione al ginocchio: le sue condizioni e i tempi di recuperoOsimhen Juve, si complica la strada per il nigeriano? Un altro club è fortemente interessato a lui.