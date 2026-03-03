Cristiano Ronaldo infortunato | lesione al ginocchio prognosi e tempi di recupero

Durante una partita, il calciatore portoghese dell’Al Nassr ha abbandonato il campo a causa di un infortunio al ginocchio, che ha causato dolore immediato e ha richiesto un'attenzione medica sul posto. Dopo l’incidente, è stata comunicata una prognosi con tempi di recupero ancora da definire. La situazione sta attirando l’attenzione di media e tifosi, che seguono con interesse gli aggiornamenti ufficiali.

La star portoghese dell’Al Nassr è stata costretta a interrompere la partita a causa di un infortunio al ginocchio, manifestando dolore al termine dell’incontro contro l’Al Fayha. Le valutazioni immediate hanno definito la natura dell’infortunio e avviato un percorso terapeutico mirato, con ripercussioni potenziali sulla corsa al titolo in Saudi League. La situazione richiede attenzione continua da parte dello staff medico e della dirigenza, in una fase cruciale della stagione. Nel corso della sfida contro l’Al Fayha, il capitano ha anche sbagliato un rigore e, al 81° minuto, ha chiesto la sostituzione riferendo dolori nella zona posteriore della coscia. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

