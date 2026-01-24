La Protezione Civile della Campania ha prorogato di 24 ore l’allerta meteo gialla, estendendola a tutta la fascia costiera della regione. La misura, attualmente in corso, mira a monitorare e prevenire eventuali criticità legate a temporali intensi. Restare informati e rispettare le indicazioni delle autorità è importante per garantire la sicurezza di tutti durante questo periodo di condizioni meteorologiche avverse.

Tempo di lettura: 1 minuto La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato di ulteriori 24 ore ed esteso all’intera fascia costiera l’avviso di allerta meteo di colore Giallo attualmente in vigore. Nella giornata di domani la perturbazione si allargherà ad una area più ampia del territorio includendo anche zone che non sono interessate nella giornata odierna. Dalle 23.59, oltre alla Zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), Zona 2 (Alto Volturno e Matese), Zona 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e alla Zona 5 (Tusciano e Alto Sele), saranno incluse nell’allerta Gialla anche la Zona 6 (Piana Sele e Alto Cilento) e la Zona 8 (Basso Cilento). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Temporali forti, prorogata l’allerta meteo gialla su tutta la Regione

