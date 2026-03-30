Foro Italico via libera a una nuova arena aperta tutto l’anno | il Centrale avrà 12.500 posti

La Giunta ha approvato il progetto per la costruzione di una nuova arena al Foro Italico, denominata Centrale, che potrà ospitare fino a 12.500 persone. La struttura sarà aperta tutto l’anno e prevede un aumento dei posti rispetto all’attuale, oltre a una copertura e spazi panoramici. Il progetto include anche miglioramenti agli ambienti circostanti.

La Giunta approva il progetto per il nuovo Centrale del tennis: più posti, copertura e spazi panoramici. Ora il voto dell’Assemblea Capitolina. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Campidoglio dà il via libera al nuovo campo Centrale del Foro Italico da 12.500 postiAGI - La Giunta di Roma Capitale ha approvato la proposta di delibera per la riqualificazione architettonica e funzionale dello stadio "Centrale" del... Foro Italico, restyling da 160 milioni: il Centrale del tennis diventa arena copertaGli Internazionali d’Italia del 2026 segneranno una tappa importante per il futuro del Foro Italico. Approfondimenti e contenuti su Foro Italico Temi più discussi: Centrale del Foro Italico: via libera alla riqualificazione; Terrazze panoramiche e ascensori di vetro, il nuovo Foro Italico sarà un'arena hi-tech. I dettagli; Foro Italico, via libera al nuovo Centrale: copertura mobile, 12.500 posti (anche per la Nba); Via libera alla riqualificazione del Centrale del Foro Italico a Roma: diventerà uno spazio polifunzionale da 12.500 posti. Roma, via libera al Centrale del Foro Italico: 12.500 posti (anche per la NBA)È arrivato il via libera dalla giunta Gualtieri alla riqualificazione dello stadio Centrale del Foro Italico. Un progetto - risultato di un percorso condiviso da Sport e ... pianetabasket.com «Centrale» del Foro Italico Roma: via libera alla riqualificazione. Diventerà uno spazio polifunzionale da 12.500 postiLa giunta capitolina approva la proposta di delibera per la riqualificazione architettonica e funzionale dello stadio «Centrale» del Foro Italico. Ora il passaggio definitivo dell’Assemblea ... roma.corriere.it Il Centrale del Foro Italico si prepara a una profonda riqualificazione che trasformerà lo storico impianto in una moderna arena multifunzionale. Il progetto, inserito in un più ampio piano di restyling dell’intero complesso sportivo romano, prevede un investimen - facebook.com facebook Roma, ok Giunta a riqualificazione “Centrale” del Foro Italico @Roma @MiC_Italia @RegioneLazio @Coninews #ForoItalico x.com